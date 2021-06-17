Enfeksiyonlara karşı kalkan olan besinler

İYİ beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi enfeksiyonlara karşı savaşta oldukça önemli. Hastalandıktan sonra da bağışıklığı güçlü tutmak elinizde. Bazı besinlerle hızlı iyileşmenize katkı sağlayabilirsiniz. İşte bu mucize besinler:

● LİMON: Grip ve soğuk algınlığının tedavisi sırasında limon ilk akla gelen besinler arasında yer alır. İçeriğindeki C vitamininden yeterinde yararlanabilmek ve besin kaybını önlemek için yenmeden hemen önce hazırlanması gerekir. Örneğin meyve suları sıkılınca hemen içilmeli, salataya eklenecek olan limon yenmeden hemen önce sıkılmalı. Ayrıca meyvelerin bütün haliyle tüketilmesinin vitamin ve posa açısından daha yararlı olduğu da unutulmamalı.

KORUYUCU ETKİSİ VAR

● BALIK: Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri antiinflamatuar etkiye sahip. Ayrıca viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak, hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir ve iyileşme sürecini hızlandırır. Mevsimine uygun olarak haftada 1 veya 2 defa tüketimi kısa sürede iyileşmenize yardımcı olabilir.

● DOMATES: A ve C vitamini açısından oldukça zengin olan bu domatesi, salatalarımızda, pişirdiğimiz yemeklerde mevsimine göre taze veya konserve olarak kullanarak kullanabiliriz. Domatesin içinde bulunan en önemli antioksidanlardan biri olan likopenin pişirme işlemi ile birlikte vücutta emilimi artar. Bu sayede domates, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

● KIRMIZI ET: Demir ve çinkonun en iyi kaynakları olan kırmızı et, dokulara daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olarak iyileşme sürecine hız kazandırır. Fakat kırmızı etin içeriğinde bulunan minerallerden daha iyi yararlanmak adına yanında bol limon ilaveli bir salata tüketmekte fayda var. Bu şekilde etin vücuda getirdiği asidik yük de azalmış olur.

● SOĞAN - SARIMSAK: Soğan ve sarımsak, içeriğinde bulunan kükürtlü bileşiklerin neden olduğu keskin koku nedeniyle tüketiminden kaçındığımız bir ikili. Fakat antimikrobiyel etkisiyle vücut direncinin ve bağışıklığın güçlü tutulmasına oldukça yardımcı. Isı veya parçalanmayla birlikte okside olmaması için sarımsağı çiğ olarak tüketin. Pişmediğinde vitamin ve mineral içeriğini kaybetmez

BAHARATLAR

BAHARATLARIN içeriğinde bulunan antioksidanlar da bağışıklık sistemini destekler. Hatta bazı baharatlar, boğazda oluşan enfeksiyonun iyileşme sürecini hızlandırır. Fakat baharatları açık satılan yerlerden değil, bildiğiniz markaların paketli ürünlerini tercih etmelisiniz.

BİTKİ ÇAYI

DÜZENLİ sıvı tüketimi metabolizmanın düzgün çalışabilmesi ve toksik maddelerin atılması açısından oldukça önemli. Sıvı tüketimini artırmak için ise siyah çay ve kahve gibi vücutta di-üretik etkisi olan içecekler yerine bitki çayları tercih etmelisiniz. Özellikle ıhlamur, rezene, nane, zencefil, kuşburnu gibi gribe karşı destekleyici olan bitki çaylarını, bardaklarınızdan eksik etmeyin. Hem hastalıklara karşı vücut direnciniz gelişir hem de hastalığa yakalansanız da iyileşme süreciniz kısalır