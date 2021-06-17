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Konser heyecanı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan İzmirli şarkıcı , konserlerinin başlayacağı günü iple çektiğini söyledi. 5 aylık hamile olan şarkıcı, “Son aya kadar çalışacağım” dedi

Konser heyecanı

17.6.2021

Pop müziğin sevilen şarkıcısı Bengü, hem ikinci bebeğine hem de konserlerine kavuşmak için gün sayıyor. İstanbul'da İstinyePark'ta görüntülenen şarkıcı, hamileliğinin 5'inci ayını doldurduğunu söyledi. Birkaç eksiğini tamamlamak için alışverişe çıktığını belirten Bengü, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra soruları yanıtladı.

'SAHNELERİ ÖZLEDİM'
Konserlerinin yavaş yavaş başlayacağını söyleyen Bengü, "Konserler yakında başlayacak diye umut ediyorum, planlanan sahnelerim var. Sahneyi çok özledim, hamileliğimin son ayına kadar çalışacağım" dedi.

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