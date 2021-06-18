Akdeniz tipi beslen karaciğerini koru

Karaciğer, vücudumuzdaki en önemli organlardan biri. Yağlanma tehlikesiyle karşı karşıya olan karaciğeri korumak için ne yapmak gerekir? Karaciğer; vitaminleri, şekeri ve demiri depolar, kandaki zararlı atıkları, ilaçları ve diğer zehirli maddeleri metabolize eder.

ŞEKERİ DİKKAT EDİN!

Bu nedenle karaciğerimize özen göstermemiz yaşamsal öneme sahip. Aksi takdirde karaciğerin iltihaplanması anlamına gelen 'hepatit' hastalığı ortaya çıkar. İltihabın kronikleşmesi sonucunda da kalıcı hasar, yani 'siroz' gelişir. Daha da kötüsü, hasarlanmış karaciğer dokusunda kanser gelişme riski yüksektir. Aslında yaşam tarzımızda yapacağımız değişiklikler ve düzenli takip ile karaciğerinizi korumamız hiç de zor değil! İşte diğer öneriler: Karaciğer yağlanmasının en sık görülen nedeni, obezite! Toplumda herhangi bir sebeple ultrason yapılan her 4-5 hastadan birinde, yağlı karaciğer görülür. Yüzde 10 kilo verilmesi halinde riskin azaldığı belirtilir. Karaciğer yağlanmasından korunmak için; alkol kullanımını kesmek, sigarayı bırakmak, kilo vermek, egzersiz yapmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak çok önemli. Akdeniz tipi beslenme de karaciğer yağlanmasını önler. Bu nedenle Akdeniz tipi beslenmeye özen gösterin, hayvansal yağlar, işlenmiş et ürünleri, sakatatlar, fazla miktarda karbonhidrat ve şeker tüketiminden ise kaçının. Günlük taze meyve ile sebze yemeye dikkat etmeniz ve trans yağlardan uzak durmanız çok önemli.

MEYVE SEBZE TÜKETİN

Karaciğerden toksik maddelerin atımına yardımcı olduğu için mevsiminde daha sık enginar ve tüm sarı ile yeşil sebzeleri tüketmenizde de fayda var. Omega 3 ile antioksidanlar da yağlanmayı azaltır. Antioksidanlar zararlı toksinlere karşı koruma sağlar, toksinlerin vücuttan atılma sürecini hızlandırır, karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olurlar. Antioksidanlar için en iyi doğal besin kaynakları ise meyve ve sebzelerdir.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

HEKİM tarafından önerilmeyen ilaçları ve bitkisel kökenli tedavi ürünlerini kullanmaktan kaçının. Ağrı kesici ve ateş düşürücüler, kortizon türevi ilaçlar ile bazı antibiyotikleri, doktor tarafından önerilen doz ve sürede almanız çok önemli. Bu ilaçların aşırı dozları ya da gereksiz yere uzun süreli kullanılmaları karaciğer yapısının bozulmasına yol açabilir.