  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Boyalık Beach Hotel 8. yılını kutladı

8. yılını kutladı

Boyalık Beach Hotel 8. yılını kutladı

18.6.2021

Çeşme'nin gözde turizm tesislerinden Boyalık Beach Hotel, 8. kuruluş yıldönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı. Otelin tüm departmanlarında görev yapan çalışanlar ve birim müdürleri, yaşgünü pastasını birlikte kesti. Geçen yıl salgın sebebiyle turizme zor şartlarda başladıklarını belirten Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Bu sene o zamanki gibi tecrübesiz değiliz. Hatta 2020'den daha tecrübeliyiz. 2021, 2022 ve 2023'ün daha yoğun ve hareketli geçeceğini düşünüyorum. Dış pazarda 20 Haziran'dan sonra bir hareketlilik bekliyoruz" dedi.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boyalık Beach Hotel 8. yılını kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.