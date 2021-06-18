Boyalık Beach Hotel 8. yılını kutladı

Çeşme'nin gözde turizm tesislerinden Boyalık Beach Hotel, 8. kuruluş yıldönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı. Otelin tüm departmanlarında görev yapan çalışanlar ve birim müdürleri, yaşgünü pastasını birlikte kesti. Geçen yıl salgın sebebiyle turizme zor şartlarda başladıklarını belirten Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Bu sene o zamanki gibi tecrübesiz değiliz. Hatta 2020'den daha tecrübeliyiz. 2021, 2022 ve 2023'ün daha yoğun ve hareketli geçeceğini düşünüyorum. Dış pazarda 20 Haziran'dan sonra bir hareketlilik bekliyoruz" dedi.

■ ERCAN AKGÜN