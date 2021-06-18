Ceren Moray hediye alışverişinde

EKRANLARIN başarılı oyuncularından birisi olan Ceren Moray, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Güzel oyuncu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Eşi Nico Brun'un doğum günü olduğunu söyleyen Moray, "Eşimin yakın zamanda doğum günü. Onun hediye almak için alışverişe çıktım. Hem eşime, hem kayınvalideme hediyeler aldım bugün" dedi. Yeni sezon için gelen projeler olduğunu söyleyen Ceren Moray, "İçime sinen bir kaç proje var, fakat şu anda netleşen bir durum yok" dedi.

DİĞER