  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ceren Moray hediye alışverişinde

hediye alışverişinde

Ceren Moray hediye alışverişinde

18.6.2021

EKRANLARIN başarılı oyuncularından birisi olan Ceren Moray, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Güzel oyuncu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Eşi Nico Brun'un doğum günü olduğunu söyleyen Moray, "Eşimin yakın zamanda doğum günü. Onun hediye almak için alışverişe çıktım. Hem eşime, hem kayınvalideme hediyeler aldım bugün" dedi. Yeni sezon için gelen projeler olduğunu söyleyen Ceren Moray, "İçime sinen bir kaç proje var, fakat şu anda netleşen bir durum yok" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ceren Moray hediye alışverişinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.