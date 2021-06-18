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Herkes maç izledi, o ailesiyle yemekteydi

Alaçatı’da lüks bir villa yaptıran Özil, akşam yemeği çıkışında görüntülendi. Ünlüler ve spor dünyasından pek çok kişi ise aynı akşam oynanan Türkiye-Galler milli maçını izledi

Herkes maç izledi, o ailesiyle yemekteydi

18.6.2021

Alaçatı'da lüks bir villa yaptıran yıldız futbolcu Mesut Özil, eşi Amine ve kızları Eda ile birlikte akşam yemeği çıkışı Yeni Asır objektifine yakalandı.

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Evlerinin inşası devam ettiği için şuan Acun Ilıcalı'nın evinde kaldığı öğrenilen Özil ailesi, bir yandan da villanın bitmesi için gün sayıyor. Ünlüler ve spor dünyasından pek çok kişi, aynı akşam oynanan Türkiye-Galler milli maçını izlerken, başarılı futbolcunun ailesiyle birlikte yemekte olması dikkat çekti. Yıllardır koyu renk saçlarıyla görüntülenen Amine Hanım ise yeni saç rengiyle görüntülendi.

ERCAN AKGÜN

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