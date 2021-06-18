Konserlere Çeşme'de hazırlanıyor

POP müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yakında başlayacak olan konser sezonuna Çeşme'de hazırlanıyor. Arabasıyla Alaçatı'ya giderken karşılaştığımız yakışıklı şarkıcı, "Pek evden dışarı çıkmıyorum. Bir aksilik çıkmazsa temmuz ayında pek çok yazlık yerde konserlere başlamayı düşünüyoruz. Çeşme ve Alaçatı'yı sevdiğim için prova ve hazırlıkları burada yapıyoruz" dedi.
■ ERCAN AKGÜN
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