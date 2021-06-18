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Haberler Sarmaşık Konserlere Çeşme'de hazırlanıyor

Konserlere 'de hazırlanıyor

Konserlere Çeşme'de hazırlanıyor

18.6.2021

POP müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yakında başlayacak olan konser sezonuna Çeşme'de hazırlanıyor. Arabasıyla Alaçatı'ya giderken karşılaştığımız yakışıklı şarkıcı, "Pek evden dışarı çıkmıyorum. Bir aksilik çıkmazsa temmuz ayında pek çok yazlık yerde konserlere başlamayı düşünüyoruz. Çeşme ve Alaçatı'yı sevdiğim için prova ve hazırlıkları burada yapıyoruz" dedi.

■ ERCAN AKGÜN

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