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Haberler Sarmaşık Tatlıses iyileşiyor

Tatlıses iyileşiyor

Tatlıses iyileşiyor

18.6.2021

YILLAR sonra televizyon programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Damar tıkanıklığı yüzünden ameliyat olan usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tatlıses'in geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

OPERASYON GEÇİRDİ, STENT TAKILDI
TATLISES damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat oldu. Maltepe Üniversitesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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