Başarının anahtarı beslenmede

Üniversiteye girebilmek için yoğun bir tempoda sınavlara hazırlanan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, özellikle sabah kahvaltısına dikkat çekti. Karataş, "Kahvaltı yapmadığınızda güne 1-0 yenik başlıyorsunuz" diye konuştu.

KAHVALTINIZI ZENGİNLEŞTİRİN

Araştırmalara göre güne kahvaltı yapmadan başlayan bireylerde dikkat dağınıklığı, baş ağrıları, öğrenme kapasitesinde azalma görüldüğünü belirten Karataş, "Buna bağlı olarak da sınavlardaki başarı seviyesi düşmektedir. Bu yüzden sınav günleri mükemmel bir kahvaltı yapılmalıdır; yumurta, peynir gibi protein kaynakları, karbonhidrat kaynağı olan ekmek sofrada bulunmalı, muz gibi önemli potasyum kaynağı ve yağ içeren ceviz, zeytin, fındık kahvaltıda eksik olmamalıdır" dedi.

KALİTELİ ENERJİ KAYNAKLARI

BAŞARIYA giden yolda enerjinin kaliteli olması gerektiğini belirten Karataş, sağlıksız karbonhidratların kan şekerinde dengesizliğe yol açtığını vurguladı. Karataş, "Öğünlerde tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ekmek, un, makarna grupları, bulgur gibi kaliteli karbonhidratları seçerek ani kan şekeri iniş çıkışlarını önleyebilirsiniz" dedi.

SABAH ERKEN KALKMALISINIZ

UYKU düzeninin önemli olduğunu belirten Karataş, "Melatonin hormonunun en yüksek salındığı saatler 23:00 ile sabah 05:00. Bu aralıkta uykusuz kalmanız, başarı performansını olumsuz etkiliyor. Geç saatlere kadar çalışmak yerine, erken kalkıp çalışmak, zihnin dinlenmesini ve başarının artmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

ODAKLANMAK İÇİN BOL BOL SU İÇİN

SU tüketimine vurgu yapan Karataş, "Metabolizma düzeni için ilk başta suya ihtiyaç vardır. Yeterli su içmemek stres, unutkanlık, panik ataklar, gerginlik, kabızlık ve hatta çalışmada odaklanma problemlerine neden olur. Herkes, kendi kilosunu 30 ile çarpıp çıkan sonuç miktarı kadar milimetre cinsinden su içmeli" uyarısında bulundu.

KAFEİNİ AŞIRI TÜKETMEK KONSANTRASYONU DAĞITIR

KAFEİN tüketmenin sanılanın aksine dikkat dağıttığını belirten Karataş, "Öğrencilerin bir vazgeçilmezi haline gelmiş kafeinli içecekler, gereğinden fazla miktarda tüketildiğinde vücutta fazla uyarılmaya bağlı kalp çarpıntıları, nabız yükselmesi gibi olumsuz etkiler yaparak konsantrasyonun dağılmasına neden olmaktadır" dedi.