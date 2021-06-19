  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bu kez kaçamadı

Bu kez kaçamadı

tatilinde gazetecilere görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden sunucu Çağla Şıkel, objektiflerine yakalandı. İki oğluyla birlikte denizin tadını çıkaran Şıkel’in keyifli olduğu görüldü

Bu kez kaçamadı

19.6.2021

Bir haftadır iki oğluyla birlikte Çeşme'de tatil yapan ve denize girerken gazetecilere yakalanmamak için mücadele veren sunucu Çağla Şıkel, daha fazla kaçamadı. Yeni Asır objektifine yakalanan Şıkel, çocuklarıyla beraber gittiği bir beachte görüntülendi. Tatilin ilk günlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren ünlü isim, bu kez oğullarıyla denizin tadını çıkardı. Çocuklarıyla şakalaşıp oynarken oldukça eğlenen Şıkel, yoğun çalışma temposuyla geçen bütün bir yılın yorgunluğunu atmış görünüyordu.

GÖREVLİLER PÜR DİKKAT
Giriş yaptığı mekanın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almaması için sürekli etrafı kolaçan ederken, görüntülenmediğini zanneden Çağla Şıkel'in keyfine diyecek yoktu.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu kez kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.