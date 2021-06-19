Bu kez kaçamadı

Bir haftadır iki oğluyla birlikte Çeşme'de tatil yapan ve denize girerken gazetecilere yakalanmamak için mücadele veren sunucu Çağla Şıkel, daha fazla kaçamadı. Yeni Asır objektifine yakalanan Şıkel, çocuklarıyla beraber gittiği bir beachte görüntülendi. Tatilin ilk günlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren ünlü isim, bu kez oğullarıyla denizin tadını çıkardı. Çocuklarıyla şakalaşıp oynarken oldukça eğlenen Şıkel, yoğun çalışma temposuyla geçen bütün bir yılın yorgunluğunu atmış görünüyordu.

GÖREVLİLER PÜR DİKKAT

Giriş yaptığı mekanın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almaması için sürekli etrafı kolaçan ederken, görüntülenmediğini zanneden Çağla Şıkel'in keyfine diyecek yoktu.

ERCAN AKGÜN