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Haberler Sarmaşık Demet’in keyfi yok

Demet’in keyfi yok

Demet’in keyfi yok

19.6.2021

Her yıl olduğu gibi bu sene de hayat arkadaşı Okan Kurt ve 7 yaşındaki kızı Hira ile beraber Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Demet Akalın, akşam yemeği dönüşü Alaçatı'da karşımıza çıktı. Keyifsiz olduğu görülen ünlü şarkıcı, çekim yapıldığı sırada poz vermemek için sürekli kızına doğru bakarak yürüdü. O sırada telefonla konuşan Okan Kurt ise ailesini arkadan takip etti. Demet Akalın'ın suratının asık olması ise dikkatlerden kaçmadı.

■ ERCAN AKGÜN

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