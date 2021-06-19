Gün Yüzü’nün çekimleri İzmir'de tamamlandı

BAŞROLLERİNİ Elis Büşra Kılıç, Gizem Uzundurdu ve Umut Şeddadi'nin paylaştığı Gün Yüzü adlı kısa filmin çekimleri İzmir'de tamamlandı. Mahkum edilen annelerin, mecburen mahkum olan masum çocuklarını konu alan filmin yönetmeni Mert Yaran, "Karanlık hücrelerde büyüyen küçük bedenlerin ilerde nasıl bir birey olduğunu ve ne gibi psikolojik travmalar geçirdiğini karanlık bir tonda yansıtacağız" dedi.

■ METİN BURMALI