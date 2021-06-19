Göğüs kanserine yakalandıktan sonra oynadığı diziye veda eden oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Tedavi süreci başarıyla devam eden ünlü oyuncu, kızıl tonlarındaki peruğuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Yakın bir arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayan Ergüder'in paylaşımına takipçilerinden geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.
Oyuncu Canan Ergüder’e destek yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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