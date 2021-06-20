Eşi bodrum’da olduğu için kız kıza geziyor

ERDAL Acar'ın eşi Kardelen Acar, arkadaşları Aslı Sipahi ve Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte Alaçatı'da yemekte buluştu. Erdal Bey'in Bodrum'da olduğunu belirten Kardelen Hanım, gündüzleri beachlerde akşamları da yemek ve eğlence mekanlarında vakit geçiriyor. Aslen İzmirli olan Kardelen Acar, kendi memleketinde olduğu için de keyfi yerindeydi.
YAZ BOYU ÇEŞME'DELER
YAZ sezonunu ailece Çeşme'de geçireceklerini söyleyen Fettah Can, her akşam eşi Cansu ile birlikte Alaçatı'da farklı yerleri geziyor. İkiz çocuklarını evde bırakan Can çifti, en çok da yakın arkadaşları Ezgi Mola'nın sahibi olduğu mekanda vakit geçirmeyi seviyor.
ERCAN AKGÜN
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