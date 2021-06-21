  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bodrum’da engelliler yararına konser

Bodrum’da engelliler yararına konser

Bodrum’da engelliler yararına konser

21.6.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi. Konserde, Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço gibi sanatçıların eserleri yorumlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle yapılan konser öncesi, şehit polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BODRUM Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenen konserin sunuculuğunu Toprak Sergen yaparken, İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Kerem Cem, Murat Kekilli, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi ünlü isimler sahne aldı.

FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da engelliler yararına konser haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.