Bodrum’da engelliler yararına konser

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi. Konserde, Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço gibi sanatçıların eserleri yorumlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle yapılan konser öncesi, şehit polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BODRUM Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenen konserin sunuculuğunu Toprak Sergen yaparken, İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Kerem Cem, Murat Kekilli, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi ünlü isimler sahne aldı.

FERDİ YAVUZ