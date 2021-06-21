SEREN Serengil, yaşadığı Dumping sendromu nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya hesabından köpeğiyle birlikte bir video paylaşan Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü. Takipçileri Serengil'e "Çok zayıfsın biraz kilo al", "Kemiklerin sayılıyor" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.