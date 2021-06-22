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Haberler Sarmaşık Atiba, çocuklarıyla alışverişte

Atiba, çocuklarıyla alışverişte

Atiba, çocuklarıyla alışverişte

22.6.2021

BEŞİKTAŞ'IN Kanada asıllı futbolcusu Atiba Hutchinson önceki gün çocuklarıyla İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Tecrübeli futbolcu aracını teslim ettikten sonra restorana geçerek çocuklarıyla yemek yedi. Yemek sonrası alışveriş merkezine giren Atiba ve oğulları özellikle çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında alışveriş yaptı. Akşam saatlerine kadar keyifli saatler geçiren siyah beyazlı futbolcu ve çocukları akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

SANATÇI KORAY AVCI FETHİYE'DE TATİLDE
FETHİYE'DE tatil yapan ünlü sanatçı Koray Avcı, balık halinde hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Ünlü sanatçı Fethiye'ye geldikçe balık haline mutlaka uğradığını, buranın atmosferini çok beğendiğini ifade etti. Avcı, bir süre daha Fethiye'de tatil yapacağını belirtti.

■ MURAT YALÇIN

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