Kan şekerini dengeliyor

AROMASIYLA çoğu insanın severek tükettiği salebin sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Salep kan şekerinin daha yavaş yükselip düşmesini sağlayarak denge oluşturur. Üzerine eklenen tarçın da kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu sütlü içecek, meyve ile tüketildiğinde de kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Glukomannan bağırsaklarda kolesterol ve safra asitlerini bağlayarak kan kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Böylece kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Glukomannan, süt ile birleştiğinde şişer. Bu da salep tükettikten sonra tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Tarçınla içilen bu içecek kan şekerini dengelediğinden açlık ataklarını engeller.

SEFTALİ YEMEK KEMİK HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

ŞEFTALİ; vitamin içeriği bakımından çok zengindir. İçeriğinde A ve C vitamini bulunur. Bunların yanı sıra E ve K vitamini de çok az bulunur.

Şeftali içerisinde; B6, B2, B3, B9, B5, B1 gibi başka vitaminleri de içermektedir. Şeftalinin içermiş olduğu mineraller de fazladır. İçermiş olduğu potasyum ile böbrek taşı oluşmasını önleyen, kemik hastalıklarına iyi gelen bir meyvedir. Şeftali ayrıca tansiyonun dengede olmasına destek olan bir etkiye sahiptir.

BÜYÜK boy şeftali içerisinde 335 miligram potasyum bulunur. Bir insanın gün içerisinde alması gereken potasyum oranı, 4700 miligramdır. Şeftali ise günlük potasyum oranını büyük miktarda karşılar.





KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de oldukça fazla tüketilen yer fıstığının sağlığa pek çok faydası var. Birbirinden değişik mineraller ve vitaminler barındırmasının yanı sıra, güçlü besin değeri ve kalori etkisiyle özellikle fıstık ezmesi kilo almadan sağlıklı bir besin kaynağı tüketme şansı sunuyor. Kalp hastalıklarını yakalanma riskini azaltan fıstık ezmesi insülin duyarlılığını arttırır ve diyabet 2 hastalığına yakalanma riskini düşürür. Açlık hissini ortadan kaldırır ve alzheimer riskini azaltır. Safra kesesi taşına karşı koruyucu bir etki oluşturan fıstık ezmesi, bağışıklık sistemini de güçlendirir.