Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisinin çekimlerine, İstanbul ve Cunda'nın ardından Bodrum'da devam edildi.

DALIŞ DA YAPTI

Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un, Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını

oynayacağı öğrenildi. Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan yakışıklı oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi

Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.

TUBA AYHAN