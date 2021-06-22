  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti

’da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti

22.6.2021

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisinin çekimlerine, İstanbul ve Cunda'nın ardından Bodrum'da devam edildi.

DALIŞ DA YAPTI
Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un, Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını
oynayacağı öğrenildi. Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan yakışıklı oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi
Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum’da kamera karşısına geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.