‘Sınav öncesi fazla şeker tüketmeyin’

2 milyon 607 bin 903 adayın gireceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Sınav maratonu öncesi, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel hem ailelere hem de öğrencilere beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu.

Adayların yaptığı en büyük hatanın, sınava girmeden önce yüklü miktarda şeker içeren çikolata, şeker ve şekerlemeleri tüketmeleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uzel, "Bu yiyeceklerde bulunan şekerler basit karbonhidrat sağladığından kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olur. Kan şekerinde oluşabilecek hızlı düşüş ise uyku hali, dikkat dağınıklığı ve acıkma hissi gibi sorunlara yol açabilir" dedi.

TEK TİP BESLENMEYİN

SINAVDAN 1 hafta önce ve sınav günü dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Doç. Dr. Uzel, "Daha zinde bir beyin ile güne başlamak ve sınava hâkim olabilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmeli, düzenli ve yeterli uyunmalı. Mucize sonuç beklenerek tek tip beslenmek doğru değil" dedi.