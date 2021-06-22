Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız bu önerilere kulak verin

Sağlıklı besinleri, doğru miktarda tüketmenin insan sağlığına katkısı büyük. Peki beynimiz ve daha güçlü bir hafıza için ne yememiz gerektiğini biliyor musunuz? İşte güçlü bir beyin için 8 harika besin:

YAĞLI BALIKLAR

OMEGA 3 yağ asidi kaynağı yağlı balıklar, hafızayı geliştirmede ve beyin gücünü artırmada en önemli besin öğelerinin belki de başında yer alır. Omega 3 yağ asitleri, sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalini teşvik ederek beynin daha iyi ve hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Ayrıca zihinsel konsantrasyonu ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olur. Yeterli omega 3 alımı için tercihen küçük ve yüzey balıklarını mevsiminde haftada 2 veya 3 defa tüketmek ve yüksek ısıda kızartmadan uzak durmak gerekir.

YUMURTA SARISI

YUMURTA, beyin sağlığı ile ilişkili besin öğelerinin küçük bir kabuk içinde toplandığı mucizevi bir besin. Özellikle yumurta sarısı, beyin fonksiyonlarını ve gelişimini desteklemek ve ruh halini düzenlemek için önemli olan B grubu vitaminleri, folik asit ve kolin açısından zengin bir kaynak.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL, güçlü ve doğal bir antioksidandır. Bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak içinse zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakmak gerekir. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz.

CEVİZ-BADEM

YAĞLI tohumlar 'beyin dostu' nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Antioksidan kapasitesi yüksek olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerden korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin sağlığı için gerekli yüksek omega 3 içeriğiyle cevizin bir adım öne çıktığı yağlı tohumları günde 1 avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketmenizde sayısız fayda var.

YABAN MERSİNİ

YABAN mersini ve diğer koyu renkli çilek gibi meyveler, tıpkı yeşil yapraklı sebzeler gibi anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin oldukça güçlü

besinler. Antioksidanlar beynin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan oksidatif strese karşı savaş açarlar. Özellikle yaban mersininin, içindeki antioksidanlarla beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirebileceği gösterilmiştir. Yaban mersini aynı zamanda hafızayı iyileştirmeye ve kısa süreli hafıza kaybını geciktirmeye de yardımcı olur.

KAKAO

Kakao ve çikolatanın mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini artırdığı bilinir. Aynı zamanda beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlar. Araştırmalar, kakaodaki flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye ve yaşla ilişkili zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

A ve K vitaminlerinden zengin ıspanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler posa ve yüksek antioksidan içerikleriyle sadece beyni değil 'ikinci beyin' olarak nitelenen bağırsakları da destekleyen harika besinler. Aynı zamanda C vitamini deposu ve lif kaynağı olan yeşil yapraklı sebzeler anti-inflamatuar özellikleriyle beyni hasarlara karşı koruma sağlar.

KEMİK SUYU

Doğru teknikle hazırlanan kemik suyu bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir başka besin. Kolojen ve hiyalüronik asit içeriğiyle kemik suyu, oksidatif stresin azalmasına yardımcı olur. Prolin ve grisin amino asitleriyle beynin iyileştirilmesine katkı sağlar. İlikli kemiklerin en az 12 saat kısık ateşte kaynatılmasıyla elde edilebilecek kemik suyuna biberiye, soğan ve sarımsak da eklenebilir.