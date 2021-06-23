Gençlerdeki el titremesi Parkinson'la karıştırılmamalı

İLERİ yaşta görülen el titremeleri akıllara Parkinson hastalığını getirse de gençlerde görülebilen bu şikâyetin ardında başka hastalıkların olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgün Peker, "Her el titremesi Parkinson değildir. Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarında da el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor arasındaki farklara dikkat edilmeli" dedi.

STRES VE HEYECANA DİKKAT

EL titremelerinin Parkinson habercisi olduğunu ancak en çok görülen el titremesi türü olan esansiyel tremorun bu hastalıkla bir ilişkisi olmadığının altının çizen Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgün Peker, "Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarının el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor arasındaki farklara dikkat edilmelidir. GENÇLERDE de görülebilen esansiyel tremorda hastaya sağlık sorunları eşlik etmez, Parkinsonda denge bozukluğu ve donuk duruş olarak adlandırılan bozukluklar vardır" dedi. El titremeleri uzun süreli olduğunda muhakkak doktora başvurulması gerektiğini işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Peker, "Sorun basit bir ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilecekken müdahale edilmezse tedavi güçleşir" dedi.