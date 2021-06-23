"Hamileyim ve evlenmiyorum"

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış ve teklifi kabul ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine evlilik hazırlıkları yapan Subaşı'nın hamile olduğu dedikoduları yapılmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımıyla ise hamile olduğunu açıkladı.

HANİ HEPSİ YALANDI?

Instagram hesabından İngilizce bir metin yayınlayan Subaşı, 'Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Şeyma Subaşı'na 'Hani yalandı' eleştirileri yapıldı.