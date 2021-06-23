Kronik prostatit kısırlığa neden olabilir

KRONİK prostatit hastalığının özellikle genç erkeklerin yaşamını ciddi boyutta etkilediğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Oyman, kronik prostatitin yarattığı en büyük problemin kısırlık olduğunu ifade etti. Oyman, "Hastalar genellikle bu nedenle tüp bebek yöntemine başvuruyor. Fakat asıl sorun kronik prostatitten kaynaklanır" dedi.

YÜZDE 80 BAŞARI

HASTALIĞIN ortaya çıkmasındaki en temel nedenin korunmasız ilişki olduğunu söyleyen Oyman, "Tedavisini zamanında yaptırmayan hastada iltihap, üretradan prostat bezi içerisine yerleşir ve bu durum tedaviyi zorlaştırır" dedi. Kronik prostatitin diğer bir sebebinin ise üşütmeye bağlı ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Oyman, "Uzun süre soğuğa maruz kalan erkeklerde de kronik prostatit görülür. Biz bu durumu genellikle yüzücülerde, kayakçılarda ve uzun süre dağda operasyon yapan askerlerimizde görürüz" dedi.

KRONİK prostatitin genellikle genç erkeklerde görüldüğünü söyleyen Oyman, prostatite 45 yaşını geçmiş erkeklerde pek rastlanmadığını, 20 ila 45 yaş arasındaki erkeklerde hastalığın daha fazla görüldüğünü belirtti. Op. Dr. Oyman, kronik prostatitin tedavisi hakkında ise şunları söyledi: "Hastalığın tedavisinin hastalarımda yüzde 80 oranında başarı sağladığını söyleyebiliriz. Hastalığın tedavisi inatçıdır. Bu yüzden hastanın düzenli kontrole gelmesi gerekir."