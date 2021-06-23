Mucizevi meyve incir

İSTER kurusu ister tazesini tüketin, kararında tükettiğiniz sürece incir birçok derde dermanı olmaya aday. İncir lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırır. 1 orta boy incirde yaklaşık 1 gram lif bulunur. İncirle birlikte 1-2 bardak su içilmesi bağırsak hareketliliğini daha da artırmaya fayda sağlar. Kararında incir tüketimi güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini güçlendirir. A, E ve K gibi birçok vitamin açısından da zengin olan incirin, antioksidan kapasitesi özellikle koyu renkli olanlarda çok daha yüksek miktarda bulunur.

CİLT RAHATSIZLIKLARINA AYNISEFA

BAHÇE nergisi olarak da bilinen aynısefa bitkisi, cildi etkileyen çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra enfeksiyonları ve mantarı tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Ağrı ve iltihap azaltıcı özelliği de bulunan aynısefa, ayrıca böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar.

Güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilidir. Aynısefanın cilt kırışıklıklarının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Aynısefa'daki antioksidanların ve anti-enflamatuar bileşiklerin, cilt hücrelerindeki oksidatif strese karşı önemli ölçüde koruduğu bulunmuştur. Aynısefa cildin nemli ve sağlıklı da tutmasını sağlıyor.

ASMA YAPRAĞI GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

MUTFAKLARDA sıkça kullandığımız asma yaprağı lezzetli olmasının yanında oldukça da faydalı. İçerisinde yüksek oranda bulundurduğu A vitamini ile göz sağlığını korumaya yardımcı olur, çinko sayesinde boşaltım sistemini destekler, demir sayesinde ise kansızlık oluşumunu önler. Bunların yanı sıra ağız sağlığında ve varis tedavisinde de olumlu etkilere sahip. Vücuda kuvvet veren asma yaprağının sarılığı giderici ve ishali durdurucu etkisi de vardır.