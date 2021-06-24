‘Aşı için kolları sıvayalım’ çağrısı

TÜRKİYE'DE korona virüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Günlük aşılamada her gün yeni bir rekor kırılırken, aşılama kampanyası için Dr. Mehmet Öz ve sanatçılar Ezgi Mola, Şener Şen ile Haluk Bilginer'in yer aldığı bir kamu spotu hazırlandı.

Videoda Dr. Öz "Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde" derken, Haluk Bilginer de, "Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara" ifadelerini kullandı. Şener Şen ile Ezgi Mola da, "Normal hayata geri dönmemiz için mutlaka aşınızı yaptırın. Sağlığımız için kolları sıvayalım" çağrısında bulundu.