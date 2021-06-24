  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Defne’den yeni single

Defne’den yeni single

Defne’den yeni single

24.6.2021

OYUNCU ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kız arkadaşıyla buluşan Samyeli, uzun süre oturduğu masada neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Stüdyo çalışmalarının başladığını söyleyen Defne Samyeli, yakın zamanda single çalışmasını çıkaracağını söyledi.

MENAJERİYLE BULUŞTU
OYUNCU Afra Saraçoğlu, önceki gün görüntülendi. Menajeriyle bir araya gelen Afra Saraçoğlu, sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp yanına gelenlerle de fotoğraf çektirdi. Şıklığıyla göz kamaştıran güzel oyuncu, toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Defne’den yeni single haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.