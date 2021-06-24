Defne’den yeni single

OYUNCU ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kız arkadaşıyla buluşan Samyeli, uzun süre oturduğu masada neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Stüdyo çalışmalarının başladığını söyleyen Defne Samyeli, yakın zamanda single çalışmasını çıkaracağını söyledi.

MENAJERİYLE BULUŞTU

OYUNCU Afra Saraçoğlu, önceki gün görüntülendi. Menajeriyle bir araya gelen Afra Saraçoğlu, sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp yanına gelenlerle de fotoğraf çektirdi. Şıklığıyla göz kamaştıran güzel oyuncu, toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.