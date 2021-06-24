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Haberler Sarmaşık Kartal gibi gözler için kaju fıstığı

gibi gözler için kaju fıstığı

Kartal gibi gözler için kaju fıstığı

24.6.2021

GÖZ hastalıklarından korunmak için kaju tüket-meniz önerilir. Kajuda bulunan vitamin ve mineral-ler, göz sağlığını koruma görevine sahiptir. Anne karnındaki bebeğin daha güçlü görmesi ve sorun yaşamaması için anne adayının kaju tüketmesi tavsiye edilir. Kaju, retinanın yapısını korumaktadır
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