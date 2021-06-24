GÖZ hastalıklarından korunmak için kaju tüket-meniz önerilir. Kajuda bulunan vitamin ve mineral-ler, göz sağlığını koruma görevine sahiptir. Anne karnındaki bebeğin daha güçlü görmesi ve sorun yaşamaması için anne adayının kaju tüketmesi tavsiye edilir. Kaju, retinanın yapısını korumaktadır
Kartal gibi gözler için kaju fıstığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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