Kartal gibi gözler için kaju fıstığı

GÖZ hastalıklarından korunmak için kaju tüket-meniz önerilir. Kajuda bulunan vitamin ve mineral-ler, göz sağlığını koruma görevine sahiptir. Anne karnındaki bebeğin daha güçlü görmesi ve sorun yaşamaması için anne adayının kaju tüketmesi tavsiye edilir. Kaju, retinanın yapısını korumaktadır