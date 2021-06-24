Meyve tabaklarındaki gizli tehlike

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "Özellikle pandemi döneminde evde geçirilecek olan yaz akşamlarında meyve miktarlarına dikkat etmek son derece önemli. Aksi taktirde aşırı meyve tüketimi bel bölgesi yağlanmasına neden olmasının yanısıra, karaciğer ve pankreas yağlanmalarına yol açarak bağışıklık sistemimizi de tehlikeye atıyor" dedi.

KAN ŞEKERİ YÜKSELİR

Arıburnu, "Ayrıca yüksek şeker içerikleri diyabet hastalarının kan şekerlerinin yükselmesine neden olurken, içerdikleri potasyum vb minerallerle de böbrek hastalığı olan kişilerin kan değerlerini yükselteceğinden bu hastalığa sahip kişiler tüketimine çok daha fazla dikkat etmeli" diyerek yaz meyvelerinde dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



KAYISI: 4 TANEYİ AŞMAYIN

KAYISI, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak sindirimi destekleyicidir. A vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum ve potasyum minerallerinin de iyi bir kaynağıdır. A vitamininden zengin olması, bağışıklığı güçlendirici, görme fonksiyonlarını destekleyici ve cilt epitel dokusunu yenileyicidir. 4 adet kayısı tüketildiğinde, 1 porsiyon kayısı tüketilmiş olur. 4 adet kayısı 120 gramdır. Kayısı, potasyum içeriği bakımından zengin bir meyve olduğundan, böbrek hastalıklarında tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.



KARPUZ: 4 KÜÇÜK ÜÇGEN DİLİMİ AŞMAYIN

SOĞUK ve sulu meyveler dediğimizde ilk aklımıza gelen meyvelerden biri olan karpuz tüketiminde porsiyon kontrolü zorlaşabilmektedir. Kişiye göre değişmekle birlikte günlük ortalama 2-3 porsiyon kadar karpuz tüketimini sağladığımızda, günlük C vitamini ihtiyacımızın çoğunluğu karşılanmaktadır. Karpuzu mevsiminde yeterli tüketmek, prostat kanserini önler. Diyabetli veya kilo vermek isteyen kişilerin, önerilen porsiyonu aşmamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.



DUT: 10 TANEYİ AŞMAYIN

KABIZLIK şikayetleri, anemi riski, egzama, saç dökülmesi gibi problemlerde olumlu etki gösteren dut, yedikçe yediğimiz kendimizi durdukmata zorluk çektiğimiz meyvelerden bir tanesi. Sağlık açısından birçok faydası olsa bile şeker içeriği yüksek bir meyve olmasından dolayı şeker hastalarıda ve şeker kısıtlaması yapılan hastalarda tüketilmemesi veya porsiyonuna çok dikkat etmek şartıyla tüketilmesi önemlidir. 1 porsiyon dut meyvesi, 10 adet büyük boy dut meyvesine eş değerdir.



İNCİR: 4 TANEYİ AŞMAYIN

İNCİR oldukça tatlı olmasından dolayı porsiyon kontrolünü sağlamada zorlandığımız bir meyvedir. Günde 1 porsiyon (2 adet) incir tüketimi, incir içerisindeki pektinler sayesinde kolesterolün düşürülmesine önemli fayda sağlar. Günde 2 porsiyon (4 adet) incirden daha fazla tüketildiğinde yüksek fruktoz alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması riski artmaktadır. Organ yağlanmaları bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olabileceği için porsiyonları aşmamakta fayda vardır.



YEŞİL ERİK: 10 TANEYİ AŞMAYIN

SAĞLIK üzerine oldukça fazla etkisi olan eriğin faydaları arasında; kemik sağlığı ve hafızanın gelişmesi, antioksidan, antienflamatuar ve anti-ülser etkileri ve kabızlığı önlemesi sayılabilir. Erik, aynı zamanda kanseri önlemeye de destek sağlar. Kanseri hücrelerinin çoğalmasını önler. Fazla tüketimi sonucunda midedeki asit oranını artıracağından dolayı 10 adetten fazla tüketimi önerilmez.



KİRAZ: 12 TANEYİ AŞMAYIN

KİRAZI mevsiminde günde 12 adet tüketmek vücuttaki oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltarak; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Bunca faydasına rağmen aşırı miktarda kiraz tüketimi mide sağlığını olumsuz etkileyebilir ve mide ekşimesi gibi problemler oluşabilir. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda tüketimi ishale yol açabilir. Bununla birlikte, kiraz tüketiminin kan sulandırıcı ilaçlar ile etkileşim gösterdiğine ilişkin net bir kanıt bulunmamaktadır.



MÜRDÜM ERİĞİ: 4 TANEYİ AŞMAYIN

MÜRDÜM eriği, antioksidan özelliği sayesinde; bağışıklık sistemini güçlendirici, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici etki göstermektedir. Düşük glisemik indeksli bir meyve olduğundan, ani kan şekeri artışlarını önlemeye yardımcıdır. Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi sınırlandırılmalıdır.



ŞEFTALİ: 1 TANEYİ AŞMAYIN

ŞEFTALİ, besin değeri ve lif içeriği bakımından zengin bir meyvedir ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. Ancak şeftali, potasyum bakımından zengin olduğundan böbrek hastalarında tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Kan testlerinde potasyum parametresi yüksek olan böbrek hastalarının şeftaliyi hiç tüketmemesi, sağlıklı kişilerin ise bir porsiyonda 1 orta boy (150 gram) şeftaliyi seçmeleri tavsiye edilir.