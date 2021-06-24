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Haberler Sarmaşık Sakinleşmek için avokado

Sakinleşmek için

Sakinleşmek için avokado

24.6.2021

SAKİNLEŞTİRİCİ meyve denildiğinde ilk sırayı avokado alır. Çünkü avokado diğer mey-velere kıyasla daha fazla folat ve glutatyon içe-rir. Ayrıca bu meyve lutein, beta-karoten ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Tüm bu bileşenler avokadoyu strese karşı koyan bir meyve yapmak için yeterlidir.
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