Sakinleşmek için avokado

SAKİNLEŞTİRİCİ meyve denildiğinde ilk sırayı avokado alır. Çünkü avokado diğer mey-velere kıyasla daha fazla folat ve glutatyon içe-rir. Ayrıca bu meyve lutein, beta-karoten ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Tüm bu bileşenler avokadoyu strese karşı koyan bir meyve yapmak için yeterlidir.

DİĞER