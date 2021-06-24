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Haberler Sarmaşık Şişkinliğe kiraz sapı suyu banyosu

Şişkinliğe suyu banyosu

Şişkinliğe kiraz sapı suyu banyosu

24.6.2021

VÜCUTTA yüzde, gözde ve ayak bölgelerinde oluşan şişlikler için kiraz banyosu tedavi edici fonksiyona sahiptir. 5 yemek kaşığı kiraz sapı ile yaklaşık 3,5 litre kaynamış suyun karıştırılması sonucu elde edilen kiraz sapı suyu ile şişliğin olduğu bölgeler yıkandığında kısa sürede şişkinlik ortadan kalkar. Kiraz sapı banyosu içerisine eklenen tarçın ile banyonun etkinliği arttırılabilir. Bu banyo ile cilt hücrelerinin nefes alması kolaylaşır ve şişliklerin tedavisi sağlanabilir.

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