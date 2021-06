Enfeksiyonlara karşı koruyor

MAGNEZYUM ve potasyum kaynağı olan mürdüm eriği A, B2 ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin. A, B2 ve C vitaminleri bakımından zengin olan ve kan şekerini dengeleyici özelliği ile bilinen mürdüm eriği, diyet listelerinin de yıldızı. Bunun yanında daha birçok faydası var; etkili bir antioksidan olması nedeniyle pek çok rahatsızlığa karşı kullanılır. Bu özelliği sayesinde idrar söktürücü özelliği olur ve ödem atmak için tüketilebilir. İçeriğindeki yüksek orandaki C vitamini sayesinde enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

SOFRALARIN vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor, ağrı gidermeyi sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kırmızı biber metabolizmayı hızlandırdığı için bağırsaktaki hareketliliği artırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Diyabet hastaları öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse vücut direncini artırır.