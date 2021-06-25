Kaya: Teklifleri değerlendiriyorum

KURULUŞ Osman dizisiyle sevenlerinin karşısında olan oyuncu Seray Kaya, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

MUHABİRLERLE ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yeni sezonda kesinleşen bir projeniz var mı' sorusuna şöyle cevap verdi: "Dijital ve televizyon dizisi olarak gelen birkaç teklif var ama acele etmiyorum. Tatil yapıp dinlenirken bir yandan da hikayeleri okuyorum ama kesinleşen bir şey şimdilik yok." Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Kaya, alışveriş turuna devam etti.

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