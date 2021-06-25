Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

GEÇTİĞİMİZ günlerde Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, üzücü bir haber paylaştı. Subaşı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, stres sebebiyle bebeğini düşürdüğünü duyurdu. Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" dedi.

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