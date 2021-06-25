Zirvenin tek sahibi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü son bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman Total İzleyici grubunda birinciliğin yine tek sahibi oldu. Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olan dizide Osman Bey evladını kucağına aldı.

EVLADINI KUCAĞINA ALDI

Kuruluş Osman'da bu hafta büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef aldı. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değişti... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.