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Haberler Sarmaşık Bas basa yemek yedıler

Bas basa yemek yedıler

Bas basa yemek yedıler

26.6.2021

FENERBAHÇE'NİN başarılı stoperi Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Sarı lacivertli futbolcu ve eşi öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde uzun süre alışverişin keyfini çıkardılar. Çoğunluğu spor mağazaları olmak üzere birçok mağazadan alışveriş yapan Aziz çifti, daha sonra Markalar Sokağı'nda çıkarak baş başa yemek yedi.

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