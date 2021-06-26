Çeşme aşıkları

Bir süredir birliktelikleri-ni inkar edip gizli tutan ve bu ayın başında Bodrum'da el ele görüntülenen oyun-cu Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan, aşklarını nihayet Çeşme'de ilan etti. Birkaç haftadır Çeşme'de tatil yapan genç çift, Alaçatı'daki sörf merke-zinde objektiflere takıldı. Sevgilisi İlayda'ya sörf dersleri veren Serkay Tütüncü, bu kez de oyuncu arkadaş-ları Çağlar Ertuğrul ve Uğur Uzu-nel'e ders vermeye başladı.

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Normalde kitesurf yapan ve yeni yeni rüzgar sörfüne merak salan Çağ-lar Ertuğrul, daha deneyimli oldu-ğu için gün boyunca denizde prova-lar yaparken, oyuncu Uğur Uzunel ise deniz üzerinde dengede durabil-meye çalıştı. Üçü de İzmirli olan genç oyuncular, rüzgarlı bir Alaçatı günü-nü sörf tahtası üzerinde değerlendir-di. Yorucu bir dizi serüveninden sonra Çeşme'de tatil yaptıklarını ve bir-kaç ay daha Çeşme'de olacağı söyle-nen Serkay'ın, sevgilisi İlayda'yı Alaça-tı'da ailesi, kuzenleri ve arkadaşlarıyla tanıştırdığı öğrenildi. Ders aralarında zaman zaman yakınlaşan çiftin keyifli oldukları her hallerinden belliydi.