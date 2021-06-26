Uçak Kardesler’den Seferihisar’a yeni konsept

Sakin şehir unvanı ile anılan Seferihisar'da 40 yıla yakın süredir hizmet veren Uçak Kardeşler PO Akaryakıt İstasyonu, daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi. İstasyon, 350 metrekarenin üzerinde marketi, geniş ve serin bahçesi, odun ateşinde fırını, çocuk oyun alanı, lastikçi, yağ değişim istasyonu, otomatik ve elle yıkama istasyonlarının yanı sıra, market içerisinde yer alan Alsancak Unlu Mamulleri (AUM) markası ile hizmete başladı. Serpme kahvaltısı ile müdavimlerine hizmet veren Uçak Kardeşler yemyeşil bahçesinde serpme kahvaltı konusunda iddialı olmaya devam ediyor.

TEK ÇATI ALTINDA

Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Ülkemizin en köklü ve önemli markalarından PO ve Alsancak Unlu Mamulleri ile tek bir çatı altında müşterilerimize hizmet vermekten mutluyuz. Uçak Kardeşler olarak yeni yüzümüz ve birlikte olduğumuz markaların bizlere verdiği sorumluluk ile her zaman olduğu gibi müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. Uçak şöyle devam etti: "100 yıla yakın geçmişi olan marka ile çalışmanın bilinciyle en güzel ve kaliteli şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız."



GÖZDE MEKAN

SEFERİHİSAR'IN doğal etlerinden hazırlanan odun ateşinde pişen, lahmacun ve pideleri, kiremitte köftesi, kavurması ve tavası ile öğlen ve akşam yemeklerinde de İzmirli konuklarına hizmet veren Uçak Kardeşler yeni yüzü ile, Seferihisar'ın gözde mekânlarından birisi olarak misafirlerini ağırlıyor. Yenilenen yüzü ile PO Markette Tchibo kahve makinesi ve Tchibo kahve çeşitleri, Lipton çay makinesi ve çay çeşitleri müdavimleri ile buluşuyor. 1924 yılından bu yana aralıksız hizmet veren Alsancak Unlu Mamulleri, Uçak Kardeşler PO istasyonunda İzmirliler ile buluştu.