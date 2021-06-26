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Haberler Sarmaşık Yaz tarzı

Yaz tarzı

Yaz tarzı

26.6.2021

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ergen, Markalar Sokağı'nda özel aracından inerek bir mağazaya girdi. Rahat ve şık yazlık tarzıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı basın mensuplarına kolay gelsin demekle yetindi. Kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan Ergen jet hızıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

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