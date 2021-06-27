Bu çorbalar yazın serinletiyor, tok tutuyor ve sağlık veriyor

Bağışıklığımızı güçlü tutan çorbalar, sıcak yaz aylarında tercih edilmeyebiliyor. Ancak bazı çorbalar soğuk tüketilerek hem serinletiyor hem de zengin besleyici değerleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu pandemi döneminde virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle hazırlanan soğuk çorbaların faydalarına değindi. Yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücudun temizlenmesinde yani detoksunda da soğuk çorbaların önemli fayda sağladığını aktaran Uzunoğlu, "Düşük kalori içerikleri sayesinde bu çorbalar tokluk hissi yaratır" dedi.

BÖBREK HASTALARINA UYARI

Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesinin dengeli ve yeterli olacağını ifade eden Deniz Uzunoğlu, buna karşın mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tarifi verdi.

AYRAN AŞI ÇORBASI

BİR gece önceden nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve buğday 4 bardak suda kaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve süzülür. Buğday ve nohutun üzerine yoğurt ve tuz ilave edilir, hafifçe karıştırılır. Ardından bir bardak soğuk su yavaş yavaş ilave edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir. Yüksek antioksidan seviyesine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini yönünden zengin içeriğiyle detoks etkisini destekler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu etkilerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.

GAZPACHO ÇORBASI

DOMATES, kuru soğan, salatalık, sarımsak ve dolmalık biber mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri ve su eklendikten sonra karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra koyu bir kıvam alan çorba, soğutulduktan sonra servis edilir. Domates C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat yönünden zengindir, kanser savaşçısıdır ve likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir. C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber de bağışıklığı güçlendirir ve kilo kaybını destekler.

PANCAR ÇORBASI

PANCARLAR kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlanır. Soyulup küp şeklinde doğranır ve sirke, zeytinyağı, tuz, karabiber ilave edilerek püre haline getirilir. Süzme yoğurt ve labne karıştırılarak pancar püresi ile birleştirilir. Homojen bir görünüm elde edildikten sonra buzdolabında soğutulur. Soğuk bir şekilde servis edilir. Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan pancar, vücutta inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona destek olur. Ayrıca lif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına destek sağlayan pancarı soğuk pancar çorbası olarak mutlaka sofralarınıza ekleyin.

ERİŞTELİ MERCİMEKLİ YOĞURT ÇORBASI

MERCİMEKLER haşlanır. Tencereye yoğurt, yumurta, un, tuz ve su alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan önce erişteler ilave edilir. Kaynamaya başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilir. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. 1 saat buzdolabında bekletildikten sonra servis edilir. A vitamini, folat ve demir yönünden zengin olan nane ve A, C ve K vitamini barındıran yeşil mercimek içeren bu çorba hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden zengin lifli içeriğiyle tok tutar, kilo verdirir.