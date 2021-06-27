Şeyma Subaşı, o iddialara yanıt verdi

MISIRLI nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile olan evlilik hazırlıklarını erteleyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybetmişti. Üzücü olayın ardından İbiza'da tatile çıkan Şeyma'nın parmağında nişan yüzüğünün olmaması ve nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Subaşı, ayrılık iddiasına ilk kez yanıt verdi: "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı" dedi.

'HER SEY YOLUNDA'

OYUNCU İdris Nebi Taşkan, Vadistanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde bir restoranda yemek yedikten sonra mekân çıkışında arkadaşıyla fotoğraf çektiren başarılı oyuncu Nebi Taşkan, "Çekimlerin yorgunluğunu arkadaşlarımla zaman geçirerek gideriyorum, her şey yolunda" diye konuştu.

HANDE DEMİR GÜNÜN YORGUNLUĞUNU ATTI

CEMİYET hayatının sevilen isimlerinden Hande Demir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan sosyetik güzel mağazaları gezdi. Tatil öncesi alışveriş yapan Demir, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi. Spor tarzı ile meraklı bakışların ilgi odağı olan sosyetik güzel, günün yorgunluğunu dostlarıyla sohbet ederek attı.

TATİL ÖNCESİ ALIŞVERİŞE GELDİ

CEMİYET hayatının tanınan simalarından olan Burcu Erçil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Hafta sonu ailesinin yanına tatile gideceğini söyleyen Erçil, "Tatil öncesinde almam gereken bir kaç parça ürün vardı. Onları temin etmeye geldim. Yarın sabah da yola çıkacağım" dedi.