1 Temmuz’da ‘kısıtlamasız’ hayat başlıyor

1 TEMMUZ'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme sürecinin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılırken, istisnai durumlara da açıklık getirildi.

MESAFE KURALI SÜRÜYOR

● 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek. ● Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması kaydıyla faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri ile sinema salonları açılacak. ● Mesafe kurallarına uyulmak şartıyla, yeme içme yerlerindeki kişi ve masa kısıtlamasına son verilecek. ● Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş ve benzeri oyunların oynandığı işyerlerindeki kısıtlamalar sona erecek. ● Tüm işyerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan saatler arasında faaliyet gösterebilecek. ● Konaklama tesislerinde 22.00'de, diğer yerlerde ise 21.00'de sona eren müzik yayınları, yeni bir karara kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecek. ● Park, bahçe, kamp alanı,piknik/ mesire alanı gibi yerlere dair ilave kısıtlamalar kaldırılacak. ● Salgının yayılımı açısından ciddi risk oluşturması nedeniyle nargile kafelerin faaliyetlerine ara verilmeye devam edilecek. Konaklama tesisleri de nargile servisi yapamayacak. ● STK'lar, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul, gösteri veya yürüyüşlerinin kişi başına asgari açık alanda 4, kapalı alanda 6 metrekare ayrılarak yapılması uygulaması devam edecek. ● Nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası ve müzik yayını 24.00'e kadar sürecek. Mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay yapılabilecek. Mesafe ve sayı kısıtlamasına son verilecek. ● Köy ve sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceğine İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları karar verecek. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest olacak. ● Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başı asgari açık alanda 4, kapalı alanda 6 metrekare yer bırakılması ile temizlik, maske ve mesafe şartı ile izin verilecek. ● Şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/ koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocuklar da toplu taşıma araçlarına bilebilecek. ● Konaklama tesislerine kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecek. Açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralına dikkat edilecek. ● Kamu kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek. ● Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenlere yönelik zorunlu karantina kalkıyor. Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR raporu ibrazı yeterli sayılacak.