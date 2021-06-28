Ayten Alpman 1 numara

TÜRK pop ve caz müziğinin ilk kadın yıldızlarından biri olan Ayten Alpman'ın, Sadun Ersönmez tarafından Chill Out Mix olarak yeniden düzenlenen "Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021" albümü bir müzik listesinde 1 numarada yer aldı.

NESİLLER TANIMALI

GEÇTİĞİMİZ gün müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı gün bir müzik listesinde 1 numaraya yerleşen albüm için prodüktör Hakan Eren; "Ayten Alpman, her neslin tanıması gereken çok özel bir sanatçı. Albümün başarısı beni çok mutlu etti ve duygulandırdı" dedi.