Ayten Alpman 1 NUMARA

TÜRK pop ve caz müziğinin ilk kadın yıldızlarından biri olan Ayten Alpman'ın, "Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021" albümü bir müzik listesinde 1 numarada yer aldı. Albüm için prodüktör Hakan Eren; "Ayten Alpman, her neslin tanıması gereken çok özel bir sanatçı. Albümün başarısı beni çok mutlu etti" dedi.
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