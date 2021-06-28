Foça Belgesel Film Günleri yurt dışına açılıyor

FOÇA Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri eğitimleri devam ediyor. Kültürel varlıkların korunması ile ilgili farkındalığı artırmak, kültürler arası etkileşimi sağlamak ve sürdürülebilir turizme destek ve katkıda bulunmayı amaçlayan organizasyonda katılımcıların çekimleri, yurt dışındaki festivallere gönderilecek. 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri, İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği ile birlikte düzenleniyor. Katılımcı sayısına göre oluşturulan grup sayısı 5 olurken, toplamda 25 kişi eğitime devam ediyor. Organizasyonda görevli Ozan Akdeniz, "5 grubun birer tane 10 dakikalık film çıkarmasını istiyoruz. Bu çıkacak belgesel filmler daha sonra Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da gerçekleşecek iki festivalde daha yayımlanacak" dedi.