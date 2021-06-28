SARP Levendoğlu, Alaçatı'da sörf dersleri almaya başladı. Normalde kitesurf tutkunu olan ve boş zaman buldukça rüzgarın da etkisiyle denizden metrelerce yükseğe çıkarak şov yapan başarılı oyuncu, bu kez de sörf tahtası üzerinde kendisini geliştirmeye başladı. Saatlerce yılmadan denizin üstünde gidip gelen Levendoğlu, ne kadar çabalasa da zaman zaman suya düşmekten kurtulamadı.
Ercan AKGÜN
Levendoğlu’nun yeni merakı rüzgar sörfü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.