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Haberler Sarmaşık Levendoğlu’nun yeni merakı rüzgar sörfü

Levendoğlu’nun yeni merakı rüzgar sörfü

Levendoğlu’nun yeni merakı rüzgar sörfü

28.6.2021

SARP Levendoğlu, Alaçatı'da sörf dersleri almaya başladı. Normalde kitesurf tutkunu olan ve boş zaman buldukça rüzgarın da etkisiyle denizden metrelerce yükseğe çıkarak şov yapan başarılı oyuncu, bu kez de sörf tahtası üzerinde kendisini geliştirmeye başladı. Saatlerce yılmadan denizin üstünde gidip gelen Levendoğlu, ne kadar çabalasa da zaman zaman suya düşmekten kurtulamadı.

Ercan AKGÜN

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