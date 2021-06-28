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Haberler Sarmaşık Tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

Tiyatro sanatçısı vefat etti

Tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner vefat etti

28.6.2021

TÜRK televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

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