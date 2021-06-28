Yeni bir dizide yer alacak Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan flaş bir hamle geldi. İkili, dizi başlamadan yemekte buluştu. Şarkıcı ve oyuncunun, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen ikilinin tekneyle açılması kafaları karıştırdı, "Aralarında aşk mı var" sorusunu akıllara getirdi. Büyüküstün, mekan çıkışı sahil kenarında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra ise tekneden Boğaz manzaralı video yayınladı. Büyüküstün, Umut Evirgen'den geçtiğimiz yıl ayrılırken, Boz ise evlilik aşamasında olduğu Aslı Enver'le ilişkisine nokta koymuştu.
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.