Ünlü isimleri buluşturan davet

URLA'DA faaliyet gösteren Ayşe Hanım Konağı içerisindeki şef mutfağı Gia, "Sezona Merhaba" gecesi düzenledi. İzmirli işletmeciler Sezer ve Doğan Dermenci'nin yönetiminde hizmet veren ve yabancı bir dilde "Aile" anlamına gelen Gia Restoran'ın davetine, sevilen sunucu ve moda eleştirmeni Ivana Sert, popçu ve oyuncu Cem Belevi, söz yazarı, şarkıcı Aslızen ve futbolcu Selçuk Şahin de katıldı. Konuklar, şef Serkan Anavatan ve ekibinin hazırladığı lezzetli yemeklerle keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

ERCAN AKGÜN