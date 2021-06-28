  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ünlü isimleri buluşturan davet

Ünlü isimleri buluşturan davet

‘Sezona merhaba’ gecesinde bir araya gelen ünlüler, lezzetli yemeklerle keyifli bir akşam geçirdi.

Ünlü isimleri buluşturan davet

28.6.2021

URLA'DA faaliyet gösteren Ayşe Hanım Konağı içerisindeki şef mutfağı Gia, "Sezona Merhaba" gecesi düzenledi. İzmirli işletmeciler Sezer ve Doğan Dermenci'nin yönetiminde hizmet veren ve yabancı bir dilde "Aile" anlamına gelen Gia Restoran'ın davetine, sevilen sunucu ve moda eleştirmeni Ivana Sert, popçu ve oyuncu Cem Belevi, söz yazarı, şarkıcı Aslızen ve futbolcu Selçuk Şahin de katıldı. Konuklar, şef Serkan Anavatan ve ekibinin hazırladığı lezzetli yemeklerle keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü isimleri buluşturan davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.