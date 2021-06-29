Bamya kanserden koruyor

Bamya, A vitamini bakımından zengindir ve beta-karoten, ksantin ve lutein gibi flavonoid antioksidanları akciğer ve ağız boşluğu kanserlerinden korunmamıza yardımcı olur. Bamyada bulunan folatlar yenidoğan bebeklerde nöral tüp defekti oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Bamya tüketimi, sindirim, görme, cilt sağlığı ve aynı zamanda kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kolesterol seviyesini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalbinize ve tüm kardiyovasküler sisteme özen gösterir. Bamya ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor.

KUZUKULAĞI BÖBREKLERE FAYDALI

A, B ve C vitaminleri bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzukulağının C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığının tedavisinde

oldukça etkili olduğu biliniyor. İdrar söktürücü özelliği ile kuzukulağı, böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları yumuşatır ve müshil

etkisi yaratarak kabızlığa iyi gelir. Güneş yanıklarında rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun için, körpe kuzukulağı yaprakları toplanıp ezilerek lapası yapılır ve etkilenen bölgeye dıştan uygulanır. Kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atar. Bu işlem sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Taş ve kum oluşumunu önler.

IDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA KIZILCIK

Kızılcık içindeki besin lifleriyle kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Güçlü bir doğal antienflamatuar, antiviral ve antibakteriyel madde olan yüksek miktarda C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığını ve gribi önlemek için ideal bir besindir. Kızılcık içindeki E vitaminiyle iltihapların hızla iyileşmesini sağladığı gibi, idrar yolu enfeksiyonlarının da düzelme sürecini hızlandırır. Kalsiyum bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kızılcık suyu, kemik hastalığı olarak bilinen osteoporoza yakalanma riskinin azalmasına katkıda bulunur. Kızılcık kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve tümörleri ortadan kaldıran salisilik asit içerir.